сегодня в 05:57

До конца года в России ожидаются три нерабочих понедельника и две пятницы

До конца 2026 года россиян ждут несколько нерабочих дней, выпадающих на понедельники и пятницы, сообщает RT .

В понедельник россияне будут отдыхать 23 февраля, 9 марта и 11 мая.

Нерабочими будут 1 мая и 12 июня, которые выпадают на пятницу.

Кроме того, выходным днем станет 4 ноября, приходящийся на среду, и 31 декабря, который выпадает на четверг.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

