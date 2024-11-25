До конца года в Подмосковье сдадут 90 объектов благоустройства

90 объектов благоустройства сдадут в Подмосковье в этом году. Речь идет о 12 парках, 12 лесопарках, 12 пешеходных зонах, пяти набережных, а также детских скверах, скейт-парках и катках, сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«На сегодняшний день у нас 80 объектов открыто, полностью функционируют. По 10 объектам идут завершающие работы, три катка тоже сейчас готовятся к открытию. В этом году у нас открыто 12 парков. Все парки пользуются популярностью», — сказал Хайкин на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Он рассказал об открывшихся объектах в ноябре. Это Волоколамск, ул. Школьная и Парковая.

«Это практически весь центр города, мы завершили благоустройство. Более 1,3 км сделано разнообразных маршрутов. Спуск к плотине. В Пущине, городской округ Серпухов завершена Стелла, которую давно просили жители. <…> В Щелкове Барский пруд — это территория рядом с усадьбой. <…> Шатура — центр города (территория — ред.) перед кинотеатром Рошаль, Андрей Юрьевич, тоже вам докладывал о завершении данного объекта. Объект готов, открыт» — рассказал министр.

Хайкин отметил, что в Лыткарине территория на ул. Первомайская была проблемным объектом, но благоустройство практически завершили. До конца недели завершат благоустройство Бульвара Победы в Белозерске, городской округ Воскресенск.

«Воскресенск, территория перед Ледовым дворцом „Химик“ — здесь жители обращались к вам с просьбой о воссоздании фонтана. Работы завершены. Мы провели в начале декабря пуско-наладку по фонтану, сейчас он уже законсервирован. Работы по благоустройству тоже завершены. Красногорск, набережная реки Синички — здесь мы заканчиваем работы до конца этой недели», — информировал он.

Министр отметил особые территории, где работы находятся на особом контроле. Среди них: Раменский — Ильинский пруд, Дмитровский — сквер Кузнецова, Дубна — пешеходная зона, ул. Журавлева, Власиха — территория при въезде в город, Дзержинский — сквер Громцева, Восход — территория при въезде в город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.