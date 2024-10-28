До конца 2024 года в Подмосковье завершат благоустройство 90 объектов

Почти 100 объектов благоустроили в Подмосковье за 2024 год, об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Среди них 12 парков и лесопарков, 24 пешеходные зоны и площади, 5 набережных, 14 скверов, 8 детских скверов, 13 катков и скейт парков.

В Сергиево-Посадском городском округе специалисты завершили работы на Пешеходном маршрут «Дружба поколений». Площадь объекта составляет 5,4 га. Там специалисты проложили пешеходные маршруты, провели озеленение и установили опоры освещения. Кроме того, в Мытищах специалисты благоустроили Парк Ветеранов, площадь которого составляет 3,7 га.

Большую работу провели в парке «Певческое поле». Специалисты обустроили места для отдыха у воды, установили понтоны для лодочной станции и смотровые площадки. К Знаменской церкви теперь ведет лестница. По всей территории парка проложили тротуары и установили новые скамейки и урны.

За год в порядок привели набережные и скверы. Сообщается, что уже закончены работы по благоустройству в сквере в микрорайоне Заря в Балашихе. В Красногорске благоустроили набережную в Павшинской пойме. Специалисты обновили территорию вокруг Чкаловское озера в Щелкове.

В 2024 году закончились работы по благоустройству сквера в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Специалисты проложили пешеходные и велодорожки, организовали зоны отдыха, установили скамейки и урны.

Кроме того, 8 детских скверов открыли в Подмосковье. В Люберцах они находятся на улицах Школьная и 2-я Заводская. В Мытищах - на улице Воронина, в Сергиевом Посаде - в сквере у галереи «Арт-база».

Ранее глава региона сообщал, что в Московской области важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.