До чего доводит работа: кемеровчане плачут на рабочих местах

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование среди жителей Кемерова и выяснили, что 18% опрошенных, среди которых как женщины, так и мужчины, плачут на рабочем месте, сообщает «Сiбдепо» .

Среди кемеровчан, принявших участие в опросе, лишь 42% уверены, что плакать на рабочем месте недопустимо. В то же время 20% респондентов отмечают, что как мужчины, так и женщины имеют право на слезы.

«Каждый десятый респондент уверен: слезы простительны только женщинам», — выяснили эксперты.

Тем не менее, опрошенные все-таки признали, что проливали слезы на рабочем месте. В частности, 18% кемеровчан указывали, что плакали несколько раз из-за разных причин. 11% респондентов лили слезы из-за профессиональных сложностей и 4% — из-за своих личных проблем. При этом более 60% участников опроса не сталкивались с желанием поплакать на работе.

Наибольшее количество мужчин (83%) выступает против подобного выражения эмоций на рабочем месте. В то же время только около 30% женщин проголосовали против слез на работе. Молодежь до 34 лет, согласно опросу, не видит ничего предосудительного в том, чтобы плакать на работе.

С возрастом и увеличением уровня зарплаты растет число сотрудников, которые выступают против проявления эмоций, в частности, слез, во время рабочего процесса.