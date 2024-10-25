До +9 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу

В пятницу максимальная температура воздуха в столице составит плюс 5 — плюс 7 градусов, в Подмосковье — от плюс 5 до плюс 9, сообщается на сайте «Метеоновости».

На погоду в регионе будет влиять усиливающийся гребень антициклона. В облачности на небе наметятся просветы, а существенных осадков не прогнозируется.

Ветер немного стихнет, но будет ощутимым, его скорость не превысит 11 м/с. Атмосферное давление заметно подрастет, до 754 мм рт. ст. Магнитный фон Земли будет неустойчивый.

Для большинства жителей региона подобные погодные условия не являются допнагрузкой на организм. При этом за здоровьем следует наблюдать людям более старшего возраста, у которых снижены функциональные возможностями и есть хронические заболевания органов дыхания, суставные патологии.