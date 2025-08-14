До 500 тыс руб: в России могут появиться штрафы за буллинг в школе и интернете

Представители ЛДПР подготовили проект, предусматривающий штрафы до полумиллиона рублей за травлю как в образовательных учреждениях, так и в цифровом пространстве. Психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) столичного департамента образования и науки Евгения Васильева рассказала, как вовремя распознать буллинг, сообщает «Вечерняя Москва».

Школьная среда ежедневно становится площадкой для социального взаимодействия детей, где они осваивают навыки коммуникации и самопрезентации. Однако в погоне за признанием и вниманием некоторые школьники прибегают к унижению сверстников. По словам Васильевой, важно уметь идентифицировать признаки буллинга и знать алгоритм действий при столкновении с этим явлением.

Как распознать школьную травлю?

Травля среди школьников проявляется не только в явных формах, таких как физическое насилие, оскорбления или запугивание. Существуют и скрытые способы буллинга: манипулирование отношениями, исключение из коллектива, распространение сплетен.

Классный руководитель имеет больше всего шансов для выявления напряженных отношений между учащимися, поскольку регулярно взаимодействует с классом и знаком с поведенческими особенностями каждого ребенка. По мнению Васильевой, настороженность должно вызывать использование обидных прозвищ в адрес конкретного ученика.

Другими тревожными сигналами могут быть ситуации, когда школьники отказываются сидеть за одной партой с определенным одноклассником, избегают совместной работы или не хотят делиться с ним учебными материалами.

Успеваемость ученика, которого травят, может резко снизиться из-за страха публичных выступлений перед классом. Признаками возможной травли являются ситуации, когда ребенок проводит перемены в одиночестве, становится «козлом отпущения» при любых проблемах, а сверстники избегают общения с ним. Она также подчеркнула, что буллинг обычно характеризуется дисбалансом сил, когда группа школьников под руководством зачинщика систематически подавляет одного ученика эмоционально.

Как реагировать на детский буллинг?

Распространено мнение, что дети, подвергающиеся буллингу, способны самостоятельно обратиться за помощью. Однако исследования показывают обратное. Школьники обычно не сообщают о случаях травли взрослым, часто считая себя виноватыми в сложившейся ситуации.

Для эффективного решения проблемы требуется совместное участие педагогов и родителей. Специалист рекомендует организовать встречу между учителем, классным руководителем и родителями для детального обсуждения ситуации.

По словам эксперта, ребенок не может самостоятельно справиться с буллингом. Напряженная атмосфера травли серьезно травмирует психику и эмоциональное состояние жертвы, делая невозможным самостоятельно решить проблему.

Практически во всех московских школах действуют службы примирения, которые помогают мирно разрешать конфликты между участниками образовательного процесса. Можно обратиться за бесплатной консультацией специалиста в ГППЦ, записавшись на сайте. Также подростки могут воспользоваться анонимным чатом с психологом мырядом.онлайн.