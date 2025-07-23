До 50 тысяч: в РФ могут начать штрафовать за кормление бездомных животных

Врач-ветеринар высшей категории Михаил Шеляков заявил, что предложение штрафовать людей и организации за кормление животных в парках, церквях, медицинских организациях и на остановках связано с тем, что скопление птиц, собак или кошек вредит городской инфраструктуре, сообщает «Вечерняя Москва».

«Их нельзя будет кормить там, где захочется. В частности, будет запрещено делать это вблизи больниц, санаториев, аптек, культурных организаций, социального обслуживания, школ, колледжей и университетов, а также на территории детских и спортивных площадок», — сказал доктор.

По его словам, новые правила помогут предотвратить распространение насекомых, грызунов и инфекционных заболеваний.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать людей и организации за кормление бездомных животных. Для физических лиц предполагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей, для должностных — до 15 тысяч, для юридических — до 50 тысяч.