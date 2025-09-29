До −4 градусов: Северную столицу ожидает похолодание

сегодня в 18:26

По информации петербургского МЧС, опубликованной в их Telegram-канале, в Северной столице ожидается значительное снижение температуры, сообщает «Бриф24» .

По данным метеорологической службы, во вторник, 30 сентября, в некоторых районах города возможны заморозки.

Местами столбики термометров могут опуститься до отметки в −4 градуса.

«В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ „Северо-Западное УГМС“ 30 сентября в Санкт-Петербурге местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −4 гр», — отмечается в сообщении.