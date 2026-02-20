До -37 градусов: кузбассовцы отметят Масленицу в суровые морозы

Согласно прогнозу синоптиков Кемеровского ЦГМС, в субботу, 21 февраля, ночные температуры составят около -27°C, а в низинах похолодает до -33°C. Днем воздух прогреется до -15…-20°C, местами даже до -8°C, однако солнца будет мало, и на трассах сохранится гололедица.

В воскресенье, 22 февраля, на Масленицу, погода приготовила сюрприз — усиление морозов. Ночью температура понизится до -30…-37°C. Днем же будет ясно, без осадков, с показателями термометров в районе -17°C…-22°C, что создаст вполне комфортные условия для праздничных проводов зимы.

Понедельник не принесет существенных изменений в погоде: ночью столбики термометров опустятся до -32°C, днем будет около -14…-19°C. Местами возможен слабый снегопад, а из-за порывов ветра и гололедицы на дорогах водителям следует проявлять особую осторожность.

