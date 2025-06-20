До 30 сентября молодые управленцы РФ могут зарегистрироваться на конкурс «Лидеры села»

ОМОО «РССМ» в партнерстве со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления и Всероссийской политической партией «Единая Россия» проводит Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села», сообщают организаторы конкурса.

В настоящее время конкурс является одним из центральных мероприятий программы «Кадры для села», которая разработана во исполнение пункта 3 Перечня поручений президента РФ по итогам заседания Госсовета от 13.02.2020 № Пр-234ГС и реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Цель конкурса — выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе. Конкурсные испытания включают два дистанционных этапа, направленных на проверку общего уровня знаний, способностей, потенциала общественно-политической работы, и очный финал, предполагающий комплексную оценку компетенций.

Победители конкурса получат поддержку в части сопровождения профессионального и карьерного роста, в формировании команды развития сельского населенного пункта или муниципального образования и реализации социального, коммерческого, инфраструктурного или другого проекта в рамках образовательной программы «Мастерская развития сельских территорий», возможность прохождения стажировки в федеральных государственных органах, региональных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления, включения в составы экспертных и консультативных органов.

К участию в конкурсе могут быть привлечены молодые сотрудники (от 18 до 35 лет включительно) администраций муниципальных образований, предприятий агропромышленного комплекса, организаций и учреждений образования, молодежной политики, культуры, здравоохранения и спорта и других сфер.

Регистрация участников конкурса осуществляется через сайт лидерысела.рф до 30 сентября 2025 года.