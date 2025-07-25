До 30 июля в Подмосковье отберут проекты мелиорации для возмещения затрат на реализацию

В Московской области объявлен дополнительный предварительный отбор проектов культуртехнической мелиорации на 2025 год для возмещения части затрат сельхозтоваропроизводителей на реализацию мероприятий. Прием заявлений продлится до 30 июля, после чего материалы будут направлены в Минсельхоз России для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Участниками отбора могут стать сельхозтоваропроизводители, зарегистрированные в налоговых органах и осуществляющие деятельность в Подмосковье. Важным требованием также является реализация проекта в этом году. Субсидия позволит аграриям возместить часть затрат на работы по улучшению качества сельхозземель и повышению их производительности.

Например, направить средства субсидии можно на расчистку от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха, камней и других предметов, рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичную обработку почвы, а также разработку проектно-сметной документации.

Заявки на предварительный дополнительный отбор проектов необходимо направить на электронную почту: msh@mosreg.ru. Порядок, шаблоны документов, сроки отбора, требования к участникам, а также контактная информация указаны на официальном сайте министерства. Все меры господдержки, доступные сельхозтоваропроизводителям региона в этом году, собраны на интерактивном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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