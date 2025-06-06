До 2,8 тысячи: эксперт оценил повышение субсидий пенсионерам в РФ

Эксперт-экономист Максим Чирков заявил, что увеличение федеральной доплаты для пенсионеров до 2,8 тысячи рублей связано с ростом прожиточного минимума и индексацией пенсии в рамках государственной социальной поддержки, сообщает АБН24 .

«Соответственно, эти меры направлены на снижение социального неравенства и повышение уровня жизни пожилых людей», — подчеркнул эксперт.

По его словам, базовые выплаты не всегда полностью покрывают основные потребности пенсионеров: питание, коммунальные услуги, лекарства и медицинская помощь. Доплата поможет это исправить и обеспечит более достойное существование.

Социальная политика в России всегда направлена на снижение уровня бедности среди людей старше 55-60 лет. Доплаты позволяют преодолеть разрыв между базовой пенсией и реальными потребностями и особенно помогают тем, у кого нет дополнительных источников дохода или поддержки.