До 28 августа открыта регистрация на «Первый кубок нейроконтента» для дизайнеров

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» совместно с Институтом развития интернета (АНО «ИРИ) запускает новый спецпроект, в центре которого — технологии будущего, креатив и искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

«Первый кубок нейроконтента» направлен на поддержку специалистов, создающих с помощью нейросетей актуальный для государственных и коммерческих структур контент. Событие объединит дизайнеров, разработчиков и независимых авторов, которые используют ИИ для создания инновационного и социально значимого вирусного контента. Прием заявок открыт до 28 августа.

«Первый кубок нейроконтента» — это соревнование, в котором участники будут создавать медиаконтент с использованием нейросетей и других инструментов ИИ. Проект позволит объединить специалистов различных направлений (дизайнеров, разработчиков, контент-менеджеров, копирайтеров, видеомейкеров, моушн-дизайнеррв, AI-креаторов и других), заявить им о себе на федеральном уровне и создать уникальное пространство для творческого эксперимента. Лучшую команду ждет контракт с АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» на производство социально значимого контента на сумму 500 тыс. рублей.

«Сегодня важно создавать систему производства контента о достижениях нашей страны с использованием нейросетей. Если этого не делать, то в многократно возрастающем потоке ленты важные для людей новости могут потеряться. Президентская платформа совместно с Институтом развития интернета запускает пилотный конкурс для творческих команд, имеющих опыт в генерации такого контента. Для них — это возможность заявить о себе на всю страну и побороться за первый в истории кубок нейроконтента», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский добавил, что создание продуктов с использованием искусственного интеллекта — один из развивающихся трендов.

«Мы это видим на примере наших проектов и всячески поддерживаем тех, кто экспериментирует и внедряет новое. Программа „Первый кубок нейроконтента“ логично развивает это направление и дает возможность талантливым ребятам показать себя, научиться новому и сделать то, что будет востребовано у аудитории», — отметил Гореславский.

Темой работ участников станет «Россия будущего — это…». Участников, прошедших отбор, ждет увлекательное командное соревнование по созданию роликов с использованием нейросетей, где каждая команда сможет продемонстрировать свои навыки по созданию быстрого и качественного контента, а также уровень своей компетентности.

Проект станет площадкой не только для выявления талантливых специалистов, но и для обмена опытом в сфере работы с ИИ. Конкурсная программа включает образовательные мастер-классы, практические задания, очный хакатон с участием топовых экспертов отрасли и презентацию итоговых проектов перед экспертным жюри.

Участниками проекта могут стать люди с 16 лет, у которых есть базовые навыки работы с нейросетями и монтажа видео, а также знания специальных программ и опыт в медиа, подтвержденный портфолио. Регистрация на участие в проекте открыта по ссылке до 28 августа.