До +26 градусов и без дождя ожидается в Московском регионе в понедельник
В Московской области и столице в понедельник прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 24 — плюс 26 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При малой облачности в регионе обойдется без осадков.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.
Предстоящая ночь также ожидается теплой, столбики термометров покажут плюс 10 — плюс 12 градусов, днем 17 сентября — от плюс 22 до плюс 24.