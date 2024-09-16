До +26 градусов и без дождя ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:13

В Московской области и столице в понедельник прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 24 — плюс 26 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.