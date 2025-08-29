До +23 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:12

В пятницу в Подмосковье и Москве ожидается теплая погода, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.