До +23 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В пятницу в Подмосковье и Москве ожидается теплая погода, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.
Юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 15 — плюс 17 градусов, днем 30 августа — от плюс 26 до плюс 28. Обойдется без осадков, но ветер может усиливаться порывами до 15 м/с.