До +2 градусов и облачно ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и Москве в субботу будет плюсовая температура, столбики термометров покажут от 0 до плюс 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде ожидается преимущественно без осадков, местами гололедица.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура прогнозируется минус 1 — плюс 1 градус, днем 21 декабря — от 0 до плюс 2. Пройдут небольшие осадки.
