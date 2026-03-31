До +19 градусов и ветер будут в Московском регионе 31 марта
Днем во вторник в Москве и области ожидается от +17 до +19 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
31 марта днем в Московском регионе ожидается переменная облачность. Осадков преимущественно не будет.
Ветер ожидается восточный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.
Ночью в Москве и области ожидается от +4 до +6 градусов. Будет облачная погода с прояснениями. Местами возможен непродолжительный дождь.
Ветер ожидается северо-восточный и северный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.
