сегодня в 07:15

До +19 градусов и ветер будут в Московском регионе 31 марта

Днем во вторник в Москве и области ожидается от +17 до +19 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

31 марта днем в Московском регионе ожидается переменная облачность. Осадков преимущественно не будет.

Ветер ожидается восточный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от +4 до +6 градусов. Будет облачная погода с прояснениями. Местами возможен непродолжительный дождь.

Ветер ожидается северо-восточный и северный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.