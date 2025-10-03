До 18 октября идет голосование на выявление талантливой молодежи в журналистике

С 29 мая по 25 октября проводится Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Проект реализуется АНО «Молодежный центр „ШУМ“ при поддержке правительства Калининградской области и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках реализации федерального проекта „Россия — страна возможностей“ национального проекта „Молодежь и дети“. Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежной политики Калининградской области.

Премия направлена на выявление, поддержку и поощрение талантливых молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из сферы медиа и журналистики. Премия призвана содействовать обмену опытом и повышению профессионального уровня молодых создателей контента, журналистов, способствовать развитию медиапроектов в регионах, созданию условий для формирования и укрепления сообщества молодых журналистов, раскрытию новых талантов, созданию и поддержке традиций в медиасфере.

В 2024 году премия «ШУМ» состоялась впервые и объединила более 10 тыс. участников со всех регионов страны. В этом году в заявочной кампании премии приняло участие более 15 тыс. молодых людей в 12 номинациях, охватывающих широкий спектр медиапроектов. По итогам премии в каждой номинации будет определено три победителя.

Экспертным советом премии определены 84 финалиста.

В настоящее время проходит народное голосование, которое завершится 18 октября 2025 года в 23:59.

Торжественная церемония награждения победителей премии состоится в наццентре «Россия» (Москва) 25 октября 2025 года в 17:00.