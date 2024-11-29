До 1700 рублей: сколько заплатят массовке на съемках «Голубого огонька»

Первый канал набирает массовку от 18 до 45 лет на съемки «Голубого огонька»

С 1 декабря на «Мосфильме» начинаются съемки «Новогодней ночи — 2025» для Первого канала: продюсеры набирают массовку — людей от 18 до 45 лет, им обещают платить до 1700 рублей за каждый съемочный день, сообщает kp.ru .

Желающих поучаствовать просят при себе иметь паспорт и удобную обувь для съемок на танцполе. После каждого номера предполагается перерыв.

Женщины могут одеться в вечерние платья в светлых тонах, платья с пайетками, нарядные юбки и блузки, для них обязательны макияж и прическа. Для мужчин будут уместны костюм или светлая рубашка лучше с галстуком или бабочкой, не возбраняются классические джины или брюки со светлой рубашкой. Темные тона лучше исключить.

Записаться в массовку «Голубого огонька» можно в Telegram по номеру: +7 966 340-13-17, справки — по телефону бригадиров: +79253770541. Необходимо указать имя и фамилию, возраст и номер телефона.