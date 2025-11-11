До 17 ноября идет прием заявок на участие в театральном фестивале «Мелиховская весна»

Оргкомитет Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» проводит прием заявок на участие в XXVI Международном театральном фестивале «Мелиховская весна», который пройдет c 22 по 31 мая 2026 года. В подмосковном Мелихове театральный фестиваль проходит с 2000 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

К участию в фестивале приглашаются профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран со спектаклями по произведениям А. П. Чехова или о самом авторе.

В следующем году в программу фестиваля «Чехов+» войдут спектакли по произведениям М. А. Булгакова, в честь 135-летия со дня рождения писателя.

Спектакли фестиваля проходят на нескольких площадках: в театральном дворе мелиховской усадьбы А. П. Чехова, на большой открытой сцене в ее центральной части, на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра и в других пространствах музея-заповедника писателя.

Заявки принимаются до 17 ноября текущего года.

Подробная информация о Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» и прием заявок на участие на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

