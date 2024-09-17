До 15 октября можно подать заявки на конкурс «Моя Россия: музыкальное путешествие»

Фонд направлен на популяризацию музыкального наследия великих отечественных композиторов и поддержку юных талантов в области академического искусства.

Конкурс является благотворительным и проводится при поддержке Российского национального музея музыки, Российской государственной детской библиотеки, Культурного центра Елены Образцовой, Русского музыкального общества и культурных центров России. За 3 года в конкурсе приняли участие более 1 500 юных музыкантов из России, Беларуси и других государств.

В 2024 году прием заявок осуществляется с 10 сентября по 15 октября на сайте. В честь 225-летнего юбилея А. С. Пушкина в рамках конкурса включена спецноминация «Великий Пушкин», а также в честь «перекрестных» Годов культуры России и Китая впервые введена международная номинация «Россия-Китай».

Работы участников конкурса будут оценивать экспертный совет и жюри под руководством известной телеведущей, певицы, президента фонда, Мисс Вселенной Оксаны Федоровой.

Победители конкурса будут объявлены 20 ноября 2024 года и приглашены на Церемонию награждения и Гала-концерт в Москву, в котором примут участие известные артисты — солисты Большого и Мариинского театров, деятели культуры и искусства.