До 15 метеоритов в час смогут увидеть кузбассовцы в ночь на 18 ноября

Грядущей ночью небо над Кузбассом украсит захватывающее астрономическое явление — метеорный поток Леониды. По информации, предоставленной новокузнецким планетарием, его пиковая активность придется на ночь 18 ноября. Эксперты прогнозируют до 15 метеоритов в час. Звездопад обещает стать поистине впечатляющим зрелищем, сообщает Сiбдепо .

Частицы потока будут врезаться в атмосферу с колоссальной скоростью — 71 км/с, а сам поток характеризуется как интенсивный.

Чтобы в полной мере насладиться этим небесным шоу, необходимо учитывать несколько рекомендаций. Астрономы советуют выбирать локацию вдали от городского освещения, где небо максимально темное. Наблюдать лучше, охватывая взглядом большую часть небосвода. И не стоит прибегать к помощи бинокля — он может лишь ухудшить видимость. Эти стремительные вспышки лучше всего различимы невооруженным глазом.

«Нужно смотреть над восточным горизонтом после полуночи до 5 утра», — порекомендовала глава Кемеровского планетария Оксана Красильникова.

Необходимо запастись терпением и взять с собой теплый плед. Звездопад напоминает волшебный фейерверк, который то затихает, то разгорается с новой силой. Временами можно несколько минут не наблюдать ни одной вспышки, а затем в небе одновременно промелькнут несколько огненных стрел, создавая потрясающее зрелище.

