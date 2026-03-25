До +15 градусов ожидается в Московском регионе 25 марта
Днем в среду в Москве и области будет тепло. Температура поднимется до плюс 13 — плюс 15 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется.
Ветер будет дуть южный. Порывы составят 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до минус 3 — минус 1 градуса. Местами появится гололедица. Осадков не ожидается.
Ранее жителям рассказали, какая погода придет в столичный регион в конце месяца. 30 марта будет облачно, пройдет дождь.
