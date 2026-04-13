До +14 градусов будет в Московском регионе 13 апреля
Днем 13 апреля в Москве и области ожидается от +12 до +14 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В понедельник днем в Московском регионе будет облачная погода с прояснениями. Преимущественно осадков не ожидается.
Ветер будет северо-восточный, северный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.
Ночью в Москве и области ожидается от +2 до +4 градусов. Будет переменная облачность. Преимущественно осадков не ожидается.
Ветер будет северный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.
