До +14 градусов будет в Московском регионе 13 апреля

Днем 13 апреля в Москве и области ожидается от +12 до +14 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В понедельник днем в Московском регионе будет облачная погода с прояснениями. Преимущественно осадков не ожидается.

Ветер будет северо-восточный, северный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от +2 до +4 градусов. Будет переменная облачность. Преимущественно осадков не ожидается.

Ветер будет северный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

