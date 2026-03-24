До +13 градусов и ветер будут в Московском регионе 24 марта

Днем во вторник в Москве и области ожидается от +11 до +13 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

24 марта днем в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер будет юго-западный. Скорость составит от двух до семи метров в секунду.

Ночью в Московском регионе ожидается от -3 до -1 градусов. Будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Местами возможна гололедица. Ветер будет слабый.

