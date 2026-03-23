сегодня в 07:15

До +13 градусов и ветер будут в Московском регионе 23 марта

Днем в понедельник в Москве и области ожидается от +11 до +13 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

23 марта днем в Московском регионе будет малооблачно. Осадков не ожидается.

Ветер будет южный. Скорость составит от двух до семи метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от -3 до -1 градусов. Будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Местами возможна гололедица.

Ветер ожидается юго-западный. Скорость составит от двух до семи метров в секунду.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.