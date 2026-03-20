До +12 градусов и ветер будут в Московском регионе 20 марта

Днем в пятницу в Москве и области ожидается от +10 до +12 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

20 марта днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков.

Ветер ожидается западный. Скорость составит от двух до семи метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от -3 до -1 градусов. Будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Местами возможна гололедица.

Ветер северо-западный, северный. Скорость составит от двух до семи метров в секунду.

