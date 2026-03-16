До +12 градусов и небольшой ветер будут в Московском регионе 16 марта
Днем в понедельник в Москве и области ожидается от +10 до +12 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
16 марта днем в Московском регионе будет небольшая облачность. Осадков не ожидается.
Ветер будет юго-западный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.
Ночью в Московском регионе ожидается от -4 до -2 градусов. Будет переменная облачность, без осадков. Местами возможна гололедица. Ветер ожидается слабый.
