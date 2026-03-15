сегодня в 07:16

До +12 градусов будет днем 15 марта в Московском регионе

Днем 15 марта в Москве и области ожидается от +10 до +12 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В воскресенье днем в Московском регионе ожидается небольшая облачность. Осадков не будет.

Ветер ожидается южный и юго-восточный. Скорость составит от 1 до 6 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе ожидается от -3 до -1 градусов. Будет облачная погода.

Осадков не ожидается, возможна гололедица. Ветер будет слабый.

