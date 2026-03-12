сегодня в 07:16

До +11 градусов будет 12 марта в Московском регионе

Днем 12 марта в Москве и области ожидается от +9 до +11 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В четверг днем в Московском регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет.

Ветер ожидается юго-западный. Скорость будет от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от 0 до -2 градусов. Местами возможна гололедица.

Ветер ожидается юго-западный, южный. Скорость составит от двух до семи метров в секунду.

