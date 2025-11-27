Дневники и чтение: как улучшить речь у детей и взрослых

сегодня в 12:18

Эксперт по деловому этикету и коммуникации, филолог, бизнес-тренер Анна Валл заявила, что в современном обществе значительно снизился уровень речи: виной этому — в первую очередь, клиповое мышление и гаджеты, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Безусловно, чтение — лучший способ повышения речевой грамотности, но необязательно заставлять детей читать сложные произведения. Предлагайте ребенку небольшие рассказы, полные ярких образов и качественной прозы. Важно развивать интерес к чтению, делая это постепенно», — сказала эксперт.

По ее словам, родители должны осознавать значение речевого развития школьников: особенно важно учить детей письму.

Хороший вариант — это дневники и посты в социальных сетях, когда ребенок может описывать повседневные события своей жизни и впечатления. Через эту практику развивается навык коммуникации и умения использовать язык.

