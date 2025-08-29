Дневная аудитория приложений RUTUBE выросла в четыре раза за год

Согласно внутренним данным RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») в июле 2025 года, дневная аудитория в мобильных приложениях увеличилась в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с одного миллиона в сутки до 4,3 млн, передает пресс-служба компании.

Помимо увеличения числа пользователей, существенно выросло и среднее ежедневное время просмотра в приложениях: с 61,2 минуты до 87,5 минут год к году по данным Mediascope.

Приложение RUTUBE обеспечивает комфортный просмотр видео на смартфоне. Простой интерфейс помогает быстро найти нужные ролики. Обширная библиотека контента и поддержка персонализированных рекомендаций делают RUTUBE популярной платформой для зрителей, позволяя смотреть любимые ролики, фильмы и шоу в удобное время.

«Мы фиксируем высокую вовлеченность наших пользователей, особенно на мобильных устройствах. Чтобы сохранять этот показатель на высоком уровне, мы работаем над постоянным улучшением и оптимизацией приложения, а также созданием удобного интерфейса», — комментирует заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.