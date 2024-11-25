Дмитровские волонтеры организовали праздник для детей

Вместе с педагогом-психологом Ольгой Васильевой волонтёры организовали для детей увлекательные игры на знакомства и сплочение, а также все вместе изготовили поздравительные открытки с Новым годом для бойцов специальной военной операции, находящихся сейчас на передовой. Эти открытки станут символом поддержки тех, кто сейчас защищает рубежи нашей Родины. Мероприятие прошло в дружеской обстановке и принесло много позитивных эмоций, как волонтерам, так и детям.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина подчеркнула значимость такого взаимодействия, когда важна поддержка и внимание к детям, нуждающихся в заботе и понимании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.