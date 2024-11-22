Дмитровские студенты участвуют в конкурсе социальных проектов «Общее дело-ПРО»

Дружную, активную и творческую команду «Перспектива» собрала наставник и преподаватель — Татьяна Жукова.

Ребята уже активно погружаются в учебный процесс, проходя курс на образовательной платформе «Общее дело. Психология зависимости. Стратегии для сильной личности». Впереди их ждет увлекательное и насыщенное путешествие, где они смогут получить ценный опыт и знания в области здоровьесбережения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.

21 ноября, в День отказа от табака, команда провела киноурок для своих одногруппников. После окончания занятий был организован показ фильма «Неанисия», после которого состоялось откровенное обсуждение увиденного.

Физическая активность, душевное равновесие, нравственные основы, труд, полезная деятельность, досуг, общение с людьми — все это составляющие здорового образа жизни. Именно такие выводы сделали подростки после просмотра фильма.

Мир изменился или, напротив, многое встало на свои места, как и должно быть? Не ссориться с родителями, не считать, что байк — это весь мир, искать неведомое не в прогулках по пыльным дорогам, а в себе и других, в разговорах, в книгах, в размышлениях… Хочешь изменить мир — начни с себя. Именно это происходит с главным героем фильма Богданом.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина отметила, что каждый человек способен изменить свою жизнь к лучшему и вести здоровый образ жизни. Главное — желание, воля и постоянство действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.