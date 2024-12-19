Дмитровские службы благоустройства работают с обращениями жителей

Сотрудники МКУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитровского округа работают в усиленном режиме, обеспечивая качественное содержание общественных пространств, тротуаров, детских площадок и внутриквартальных дорог, очищая их от снега и льда, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в ответ на сообщение жительницы Дмитрова в одном из телеграм-чатов о неработающих фонарях на Внуковском проезде, сотрудники МКУ «ЖКХ и благоустройство» незамедлительно провели необходимые работы по восстановлению освещения.

Кроме того, после обильного снегопада поступило заявление от другой жительницы о необходимости очистки тротуара на улице Профессиональной, 20. Команда благоустройства оперативно выполнила уборку и посыпала пешеходную зону пескосоляной смесью, обеспечив безопасность и удобство передвижения жителей.

«Мы ставим безопасность и комфорт жителей в приоритет — каждое обращение граждан обрабатывается с максимальной оперативностью, » — отметил заместитель главы Дмитровского округа Михаил Жуков.

В случае возникновения внештатных ситуаций жители могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону +7 (499) 702-22-22.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.