19 декабря в Дмитровской школе № 5 состоялось важное мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Дети войны — дети Победы» — так называлась эта встреча, в которой приняли участие школьники и один из представителей того поколения — Виктор Алексеевич Дубинин, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Виктор родился в 1932 году, и на момент начала войны ему было всего девять лет. Он поделился с учениками своими воспоминаниями о том, как дети и подростки лишались счастливого детства и юности в суровые военные и послевоенные годы.

Школьники с большим интересом слушали Виктора Алексеевича и задавали множество вопросов, стремясь узнать больше о войне, о том, как жили в тылу, что ели, во что играли и в какой одежде ходили. Этот диалог был искренним и душевным.

В конце мероприятия почётный гость исполнил танец «Яблочко» и спел песню. Дети и учителя поблагодарили его громкими аплодисментами за интересное выступление.

Затем для уважаемого гостя была проведена экскурсия по музею школы, где юные экскурсоводы рассказали о том, что Дмитровская школа № 5 носит имя Героя Советского Союза Константина Антоновича Аверьянова, который учился здесь с 1 по 4 класс.

Мероприятие прошло в неформальной обстановке, наполнив присутствующих духом неподдельного патриотизма.

«Такие встречи помогают сохранить память о подвигах наших предков и передать ее молодому поколению. Важно, чтобы дети знали и ценили историю своей страны», — отметил глава Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.