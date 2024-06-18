Дмитровские школьники приняли участие в открытии сборов «Бородино-2024»

сегодня в 17:44

Участие наших школьников в сборах стало возможно благодаря межмуниципальному сотрудничеству Дмитровского и Можайского городских округов и личному вкладу главы Дмитровского округа Ильи Поночевного, передает пресс-служба администрации городского округа.

Так, кадеты Орудьевской школы и Синьковской школы № 1, ставшие победителями муниципальных и участниками областных кадетских конкурсов, отправились на сборы в Бородино. На базе «Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника» наши школьники приняли участие в открытии детских историко-патриотических сборов «Бородино-2024».

«Дмитровский и Можайский округа являются побратимами с 2019 года. В рамках побратимских отношений в последние годы регулярно проводятся совместные мероприятия в сфере культуры, образования, поддержки участников СВО и их семей», — прокомментировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

В ходе мероприятия участники церемонии у главного монумента на Батарее Раевского возложили цветы в память о павших русских воинах и сделали общее фото.

После торжественного открытия ребята встретились с президентом Благотворительного фонда «Струна» Валентиной Лавровой, представителями морской пехоты и Общества потомков Отечественной войны 1812 года, во главе с Виссарионом Алявдиным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что очень важно сохранить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Это является общей главной целью и задачей.