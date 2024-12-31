Дмитровчанка стала лауреатом премии губернатора Подмосковья 2024 года «Мы рядом. Доброе дело»

Учитель истории и обществознания Дмитровской школы № 3 Екатерина Измайлова стала лауреатом премии губернатора Московской области 2024 года «Мы рядом. Доброе дело». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Этот заслуженный успех стал результатом работы Екатерины и ее коллег над проектом, посвящённым увековечиванию памяти выпускника школы Игоря Бурова, который погиб на СВО в 2022 году.

«Поздравляю Екатерину с заслуженной наградой! И благодарю каждого, кто помогает нашим защитникам! Эта помощь бесценна!» — отметил в своем поздравлении глава Дмитровского округа Иван Курданин.

В рамках проекта в родной школе Игоря была открыта мемориальная доска, а также проводятся различные памятные мероприятия в его честь. Классные часы, спортивные турниры и акция «Сад Победы» объединяют учеников, педагогов и родителей в стремлении сохранить память о герое.

«Когда мы решили участвовать в конкурсе, то не думали о наградах. Наша цель была поделиться и показать, что мы часть силы и патриотизма нашей страны. Нас заметили — это здорово, это значит, что мы не одни, и победа будет за нами, потому что мы великий народ», — прокомментировала Екатерина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.