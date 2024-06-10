Дмитрий Волошин вместе с жителями провел обход в Новых Химках

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с жителями, старшими по домам и депутатами провел обход в Новых Химках. Сейчас здесь активно идут работы по благоустройству двора вблизи дома № 54 на Молодежной улице. Общая площадь работ — более 6 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба администрации округа.

«Вместе с химчанами поговорили, выяснили, чего не хватает, на что нам стоит обратить внимание в первую очередь. Очень важный момент для нас — это благоустройство дворов. В этом году обновим 20 дворовых территорий», — сказал Дмитрий Волошин.

Так, во дворе дома № 54 на улице Молодежной в рамках программы по комплексному благоустройству появится новый детский игровой городок с резиновым покрытием. Специалисты заменят тротуары, асфальтобетонное покрытие, бордюрный камень. По периметру площадок будет проведено озеленение, установлены новые опоры освещения со светодиодными фонарями, информационный стенд, камеры видеонаблюдения, скамейки, урны.

«Для меня главное, чтобы площадка была безопасной. Будем рады видеть наш двор обновленным», — отметила химчанка Светлана Никитина.

Также в этом году в Химках капитально отремонтируют семь участков дорог. Дмитрий Волошин проверил, как выполнены работы на улицах Дружбы, в Молодежном проезде. Далее работы по ремонту дорог начнут вблизи деревень Покров, Веревское и Клушино и на улице Пролетарской.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.