Дмитрий Волошин вместе с химчанами возложил цветы к мемориалам воинской славы в День Победы

В день празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с ветеранами, тружениками тыла и сотнями химчан возложил цветы к Вечному огню и главному монументу города — обелиску «Отстоявшим Отчизну». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«79 лет назад Красная Армия разгромила нацистов и одержала Великую Победу. Мы чтим память всех, кто сражался за наше будущее на фронтах Великой Отечественной. Навсегда сохраним память о подвиге наших дедов и прадедов. Сегодня российские военнослужащие берут пример с поколения победителей и храбро сражаются за безопасность нашей страны», — обратился к присутствующим Дмитрий Волошин.

Почтили погибших героев минутой молчания. В церемонии возложения приняли участие также депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский, благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин, волонтеры, активисты, общественники.

«Хотелось бы выразить слова благодарности каждому ветерану, солдатам и офицерам, всем тем, кто встал на защиту светлого будущего нашей страны тогда и тем, кто защищает интересы нашей Родины сегодня. Низкий вам поклон!», — прокомментировал Сергей Малиновский.

В числе тех, кто принял участие в торжественном мероприятии — химчанка, блокадница Надежда Ивановна Туманова.

«Когда началась война, мне было три года. А когда настал День Победы, мне было уже восемь. Я помню день окончания войны, вдруг объявили, „Победа, Победа!“. Что происходило на нашей маленькой Тверской улице в Ленинграде — этого не передать словами. Был такой солнечный и тёплый день. Нашей радости не было границ», — сказала Надежда Туманова.

Химки в годы Великой Отечественной войны стали последним рубежом перед столицей нашей Родины, который не удалось взять фашистским захватчикам. Из города на фронт ушли около 25 тысяч человек, из них более семи тысяч не вернулись домой. Еще десятки тысяч жителей трудились в тылу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что очень важно сохранить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Это является общей главной целью и задачей.