Дмитрий Волошин провел встречу с жителями Новых Химок

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой провели выездную администрацию в Новых Химках. Прием жителей прошел в лицее № 12, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Содержание домов и дворов, сфера ЖКХ, благоустройство — все это чувствительные для жителей темы. С начала года в разных микрорайонах Химок провели 34 выездные администрации. Специалисты приняли в работу обращения более 1600 химчан», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

Андрей Фролов проживает в доме № 12 на улице Дружбы. Он обратился по вопросу капитального ремонта кровли и подвала. Химчанину дали разъяснения о сроках проведения кровельных работ, а также рассказали о подготовке дома к отопительному сезону. Сейчас специалисты проверяют инженерные коммуникации и проводят ремонтные работы. Кроме того, приведут в порядок входные группы.

«Формат работы выездных администраций подразумевает прямое общение со специалистами разных ведомств. Для нас, как для жителей — это удобно», — сказал химчанин Андрей Фролов.

Химчанка Марина Федорова обратилась за разъяснениями о тепловом контуре дома, а также о состоянии труб горячего водоснабжения. В ближайшее время специалисты приступят к работам. Первый этап — раскопки, далее — устранение повреждений.

Следующий прием профильные специалисты проведут 8 августа с 16:00 до 20:00 по адресу: 2-й Чапаевский пер., д. 3А, Лицей № 21.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.