Дмитрий Волков встретился с женами мобилизованных

Прием семей красногорских бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, провели в здании администрации округа, сообщили в администрации городского округа Красногорск.

«В вопросах взаимодействия с нашими бойцами, их семьями и близкими ставим в приоритет не только помощь и поддержку, но прежде всего, понимание высокой ответственности и сопричастности», — прокомментировал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Супруга бойца Екатерина Евгеньевна обратилась с просьбой о необходимости спецоборудования для подразделения, где служит её муж, а также об устройстве маленькой дочки Алисы в детский сад рядом с домом.

Также Дмитрий Владимирович отметил, что решат вопрос вдовы Героя — Натальи Александровны. В квартире мамы троих детей необходимо заменить вышедшие из строя радиаторы отопления и провести работы в оперативные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.



«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля этого года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор. 26.10.2023