Дмитрий Волков принял участие в Пасхальном Богослужении

В Красногорском Успенском храме Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков вместе с прихожанами и духовенством принял участие в Пасхальном богослужении, которое возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Возвещая радостные события Светлой седмицы, в этот торжественный день верующие в молитве славили Воскресение Христово и победу жизни над смертью. И в этом обращении желали здравия, благодати, благополучия окружающим и, конечно, успехов нашим бойцам, которые стоят на защите Отчизны. И благодаря кому сегодня мы можем собираться вместе, в единстве и сплочении приближая будущую Победу.

«Спасибо нашему Владыке за неизменное внимание к Красногорской земле, за добрые слова и духовные наставления», — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Ранее с Пасхой жителей Подмосковья поздравил губернатор Андрей Воробьев. Он пожелал жителям Подмосковья, чтобы в их домах всегда царила атмосфера тепла и уюта, а еще губернатор пожелал всем крепкого здоровья, душевного спокойствия и благополучия.

«В этот светлый день, наполненный верой и надеждой, мы празднуем победу добра и жизни, вспоминаем о вечных ценностях: любви, милосердии и прощении», — сказал Воробьев.