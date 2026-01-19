Дмитрий Волков принял участие в крещенских купаниях у Елисаветинского храма в Красногорске

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков 19 января окунулся в купель у Елисаветинского храма в Опалихе вместе с прихожанами в честь праздника Крещения Господня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Крещение Господне отмечается 19 января и является одним из главных православных праздников. В этот день верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан и совершают обряд погружения в ледяную воду, который, по традиции, символизирует очищение от грехов.

В Красногорске глава округа Дмитрий Волков вместе с жителями принял участие в купании у Елисаветинского храма в Опалихе. Он отметил, что окунание в купель приносит особое чувство легкости и благодати, и поздравил всех с праздником, пожелав мира и добра.

В Елисаветинском храме в этот день прошло праздничное богослужение, крестный ход и чин освящения воды. Для удобства жителей были организованы теплые раздевалки, пункты горячего питания и чая, а безопасность обеспечивали спасатели, медики и волонтеры.

В этом году в Красногорске оборудовали восемь мест для крещенских купаний, включая храмы, родники и пруды. Погружение проходит под наблюдением специалистов, а вода освящается священнослужителями перед началом купаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.