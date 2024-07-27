Дмитрий Варнавский провел выездную администрацию по безопасности в Балашихе

Заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский провел срочную выездную администрацию по безопасности в микрорайоне Первого мая. Вместе с народными дружинниками, полицией и активными жителями он осмотрел улицы и общественные пространства в этой части Балашихи. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Дружинники прошли по традиционному для этого микрорайона маршруту — через детскую площадку рядом со школой № 33, далее по дворам у домов 26, 28, 34 и 35 к Первомайскому пруду, где любят гулять и проводить свободное время местные жители.

Микрорайон Первого мая народная дружина патрулирует трижды в неделю по пятницам, субботам и воскресеньям с 18 часов вечера. В обходе общественных территорий участвует от двух до четырёх добровольцев в сопровождении сотрудников полиции.

В числе традиционных мест патрулирования балашихинских дружинников также значатся микрорайон Новое Павлино, озеро Дивное в микрорайоне Заря, парки Пехорка и Пестовский. Во время патрулирования ведется разъяснительная работа, пресекаются правонарушения, сотрудниками полиции составляются протоколы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.