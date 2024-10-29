Дмитрий Патрушев заслушал доклад о внедрении проектов ТКО в Краснодарском крае

Вице-премьер Дмитрий Патрушев, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 октября обсудили вопросы развития системы управления твердыми коммунальными отходами в регионе. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«В мае 2024 года Президент поручил региональным властям и Российскому экологическому оператору обеспечить наличие достаточного числа объектов для работы с ТКО. В целом по стране поставлена задача за шесть лет создать нужные мощности для обработки, утилизации и захоронения отходов. Поэтому регион обязан значительно ускорить темпы работы в этой области», — заявил Дмитрий Патрушев.

До совещания делегация осмотрела процесс проектирования комплекса по управлению отходами, обслуживающего Анапу, Славянский, Красноармейский, Темрюкский и Крымский районы. Комплекс будет способен обрабатывать 300 тысяч тонн отходов в год, а компостировать — минимум 110 тысяч тонн. Также зампред Правительства осмотрел Новороссийский полигон ТКО, который планируется модернизировать согласно новой «дорожной карте».

«На совещании обсуждались текущие проекты по обращению с ТКО в Краснодарском крае. Вениамин Кондратьев взял под личный контроль выполнение инфраструктурных проектов, и мы будем поддерживать регион, чтобы сроки реализовались без задержек», — отметил Денис Буцаев, глава РЭО.

На территории Краснодарского края запланировано строительство десяти КПО, а суммарные инвестиции в перспективные проекты составят более 36 миллиардов рублей.