Дмитрий Патрушев встретился с победителями конкурса Президентского фонда природы

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев провёл встречу с победителями первого грантового конкурса президентского фонда экологических и природоохранных проектов. В беседе участвовали первые получатели грантов по этому направлению, которые поделились с вице-премьером своими разработками и ожидаемыми результатами от их внедрения, сообщила пресс-служба правительства России.

«Убеждён, что ваши инициативы внесут важную лепту в сохранение биоразнообразия и развитие наших природных территорий. Итоги ваших проектов станут не только примером реальной заботы о природе, но также будут способствовать формированию у граждан, в первую очередь у подрастающего поколения, бережного отношения к её уникальным богатствам», – сказал Дмитрий Патрушев.

На конкурсный отбор поступило свыше 1,6 тысячи заявок из всех регионов России, что является рекордным показателем для конкурсов такой направленности. Поддержку получили 164 проекта. Реализация большинства из них началась с 1 сентября текущего года.

Тематика проектов разнообразна. Среди них – создание в России первого центра реабилитации дельфинов, охрана природной среды Арктической зоны, обнаружение загрязнений и очистка побережий с использованием технологий дистанционного зондирования Земли и искусственного интеллекта, а также работы по восстановлению популяции лошади Пржевальского и европейского зубра. Кроме того, в рамках одобренных инициатив планируется обустроить экологическую инфраструктуру в природном парке Республики Башкортостан и провести в Оренбургской области цикл просветительских мероприятий, посвящённых сохранению редких видов растений и животных.

В ходе встречи грантополучатели пообщались с вице-премьером и совместно осмотрели экспозицию выставки XIX Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха», которая также оказалась в числе проектов-победителей. Подводя итоги, Дмитрий Патрушев отметил, что при необходимости победителям конкурса будет предоставлена методическая помощь федеральных органов власти. Также Заместитель Председателя Правительства предложил сделать подобные встречи регулярными для обсуждения инициатив и контроля за ходом их реализации.

В настоящее время идёт отбор на второй конкурс, его результаты будут объявлены в феврале следующего года.

Президентский фонд экологических и природоохранных проектов был учреждён 3 марта 2025 года согласно указу Президента России. Ключевые направления грантовой поддержки включают охрану редких и исчезающих видов животных и их местообитаний, изучение и мониторинг биоразнообразия, а также информационно-просветительские проекты, нацеленные на защиту диких животных, уникальных и реликтовых экосистем, а также видов растений, занесённых в Красные книги. Общий объём грантового фонда ежегодно составляет 1 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Председателем Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов назначен Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Его заместителями являются специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев.