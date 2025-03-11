Дмитрий Патрушев подчеркнул важность адаптивного законодательства в сфере управления ТКО

Заместитель председателя Правительства РФ, Дмитрий Патрушев, провел совещание, посвященное совершенствованию нормативной базы, регулирующей область обращения с твердыми коммунальными отходами. Во встрече приняли участие руководители Минприроды России, ключевых комитетов Госдумы и Совета Федерации, а также представители ППК «РЭО», передает пресс-служба оператора.

«Отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами имеет высокую социальную значимость. Мы должны проявлять гибкость и оперативно реагировать на возникающие потребности, включая правовое регулирование», — заявил Патрушев.

Он выразил благодарность сенаторам и депутатам за уделяемое внимание вопросам организации работы с ТКО. Достигнуто согласие по законопроектам, касающимся отдаленных территорий и допустимой нагрузки на ось мусоровозов. Также согласована позиция по определению ответственного за создание и поддержание контейнерных площадок. «Мы открыты к дальнейшему взаимодействию», — добавил вице-премьер.

В настоящее время определен перечень приоритетных нормативно-правовых актов, подлежащих принятию до конца 2025 года. В него включены 14 инициатив, охватывающих деятельность региональных операторов, вопросы содержания контейнерных площадок и развития инфраструктуры для переработки отходов.

В завершение совещания Дмитрий Патрушев поручил Минприроды ускорить подготовку наиболее актуальных изменений. Вице-премьер также отметил важность согласованной работы с сенаторами и депутатами для обеспечения принятия максимального числа инициатив в текущем году.