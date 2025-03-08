Дмитрий Медведев: от активности женщин зависят успехи в политической жизни страны

Председатель партии в преддверии 8 Марта встретился с женским активом «Единой России» и поздравил их с наступающим праздником. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Во встрече приняли участие руководители первичек партии, секретари местных отделений, депутаты МСУ, волонтеры, жены и матери участников СВО, представители сторонников и «Женского движения Единой России».

«Женщин в рядах „Единой России“ — около 1,6 миллиона. Так что у нас — женская партия. Говорю абсолютно искренне — от активности женщин зависят успехи в политической жизни страны. У женщин всегда есть твердая позиция, основанная на семейных ценностях, на том, как они видят будущее. Поэтому успешные женщины — успех нашей партии», — сказал Дмитрий Медведев. Женщины рассказали о своей работе в «Единой России» и сотрудничестве с партией, волонтерской работе, благотворительных проектах.

Секретарь первичного отделения № 1 Элистинского местного отделения партии, заведующая детсадом Алевтина Оникова отметила, что работу партии видит не только в благоустройстве, создании новых социальных объектов, но и решении проблем людей.

«Я сталкиваюсь с личными проблемами сотрудников, жителей района, где работаю. Чтобы решить эти вопросы, требовались полномочия и ресурсы. И я приняла решение вступить в партию. Сегодня — я секретарь первичного отделения и считаю важным проникнуться к вопросу, с которым человек пришел. Ко мне обратились школьники, которые организовали хореографический ансамбль. У них не было костюмов. Мы приняли участие в конкурсе проектов первичек „Единой России“, победили и приобрели яркие национальные костюмы, поддержав желание ребят продолжать калмыцкие традиции, их любовь к Родине», — рассказала она.

Депутат Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики Мадина Батчаева рассказала о своем опыте волонтерской работы и запуске проекта по созданию реабилитационного лагеря для детей. Помимо этого, обратила внимание на важность исторического воспитания молодежи.

«Очень часто слышу запрос, что дети должны быть лучше посвящены в историю Великой Отечественной войны. Хорошо, что люди осознают, что должна быть эмоциональная связь с прошлым», — сказала она.

Особенно это важно в Год 80-летия Победы и Год защитника Отечества, считает Председатель партии.

«Мы понимаем, что участники СВО — такие же Герои. О них также будут писать учебники, они также будут приходить и уже приходят в школы. Память о Героях новых военных событий должна навсегда оставаться в летописи военных поступков нашей страны. В том числе, через присвоение имен Героев школам, улицам», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев также отметил, что для ребят на передовой такая поддержка имеет особое значение.

«Все мы понимаем, что человек проявляется в каких-то сложных обстоятельствах. Кто-то остается дома, кто-то идет на фронт. Наша партия потому и побеждает на выборах, что занимается конкретными делами. Главное — не оторваться от земли и не потерять почву. Но когда я вас вижу, понимаю, что у нас будет все в порядке», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель Совета народных депутатов Хатажукайского сельского поселения Республики Адыгея Зулима Хабиева затронула тему преемственности поколений, а также — развития местного самоуправления.

«Нам всегда во всем помогают, поддерживают. Хочу вам отдельное спасибо сказать за Год муниципального депутата, надеемся, что он принесет нам много хорошего», — сказала она.

Военнослужащая, медсестра из Белгорода Людмила Белоцерковская рассказала, что занимается волонтерской помощью, поддерживает воинские подразделения, которые дислоцируются в регионе.

«Единая Россия» помогает с первых дней: обеспечивает продуктами, бытовой химией, предоставила генераторы и пушки. С чем обращались — партия старается помочь», — отметила она.

Учредитель Всероссийского проекта в поддержку родителей детей с инвалидностью «Особенное счастье», зампредседателя гордумы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Лилия Иванова рассказала про помощь родителям детей с ОВЗ и сотрдуничество с партией в этой части.

«У нас 67 лауреатов. Мамы, папы, бабушки, дедушки получают награды за ежедневный труд. При поддержке партии обучили более 700 специалистов-педагогов, которые работают с особенными детьми. Сотрудничаем с партпроектом „Крепкая семья“, а сейчас запускаем региональный этап премии», — сказала она.

Дмитрий Медведев заявил, что отношение к людям, детям с инвалидностью определяет уровень гуманности в обществе.

«Важно, чтобы были те, кто помогают, сопереживают, занимаются социализацией. И партия обязательно должна заниматься этим. И надеюсь, что от „Единой России“ вы будете и дальше получать поддержку и помощь», — сказал Председатель партии.

Региональный координатор партпроекта «Женское движение Единой России» Люсьена Дейсар — родом с Донбасса. В 2014 году она встала на защиту малой Родины. Принимала участие в боях в Дебальцево. В 2015 году переехала в Тамбовскую область: работала, получала гражданство, вышла замуж.

«С самого начала СВО мы с мужем занимались гуманитарной помощью. Муж первую поездку за „ленточку“ осуществил в марте 2022 года. Через полгода решили создать фонд Ирины Дейсар „Добра Всем“. В 2024 году муж ушел добровольцем на фронт. Я по-прежнему волонтер, выезжаю с гуманитарными миссиями на фронт», — рассказала она. Дмитрий Медведев поблагодарил за поддержку фронта и подчеркнул роль добровольчества.

«После начала СВО добровольчество — общенародное движение», — сказал он.

В заключение Председатель «Единой России» подчеркнул, что сейчас всех сплачивает не только одна общая борьба, но и в скором будущем — общая Победа.

«Хоть и несколько пафосно звучит — по сути все вы творите историю. В самом высоком смысле этого слова. Ее творят не только мужчины, которые сражаются с автоматами в руках. Но и женщины, помогающие им сохранять бодрость духа, веру в Отечество. Хочу вам искренне сказать спасибо», — сказал он.