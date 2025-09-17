Дмитрий Колдун и Роман Архипов стали почетными гостями на Дне Краснодарского края

Артисты провели встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. В доброжелательной и сердечной атмосфере представители шоу-бизнеса от лица телеканала RU.TV и всей «Русской Медиагруппы» высказали главе региона слова одобрения и пожелали Кубани дальнейшего роста и благополучия, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

В Краснодарский край исполнители телеканала RU.TV приехали еще на предыдущей неделе. Их выступления прошли в госпитале Минобороны России и санатории Росгвардии. Эти концерты были организованы для поднятия духа военнослужащих, находящихся на лечении и реабилитации, а также чтобы создать праздничное настроение их родным. Артисты вручили защитникам Отечества подарки и навестили в палатах тех, кто не смог прийти на концерт.

«Сегодня, в день 88-й годовщины со дня образования Краснодарского края, прошла встреча с губернатором, Вениамином Ивановичем Кондратьевым. Я поделился своими позитивными впечатлениями и эмоциями от праздничного концерта, в котором принимали участие лучшие музыкальные коллективы Кубани. От себя лично и от всех звезд телеканала RU.TV передал главе региона пожелания процветания и успехов. К следующей годовщине образования Краснодарского края я пообещал разучить и исполнить кубанскую песню на праздничном концерте. В свою очередь Вениамин Иванович поблагодарил нас и медиахолдинг за участие в праздновании и поддержку, а также произнес слова напутствия и дал ценные жизненные советы. На прощание мы пожали руки и договорились о скорой встрече», — рассказал Дмитрий Колдун.

В День рождения Краснодарского края Дмитрий Колдун и Роман Архипов пообщались с губернатором во время неформального чаепития. Они передали приветствие от руководства «Русской Медиагруппы», подчеркнув, что холдинг всецело поддерживает начинания по развитию территории, а также взаимодействует с Администрацией края в организации культурных и благотворительных проектов.

«Сегодня в очень дружеской душевной атмосфере прошла встреча с губернатором Краснодарского края. Нам удалось посмотреть замечательный концерт, на котором выступали яркие коллективы, оркестры, казачий хор. Праздник прошел на высшем уровне! Мы поздравили губернатора с Днем края и пожелали удачи его команде. И, конечно же, передали привет от „Русской Медиагруппы“, выразив слова поддержки инициатив руководства региона», — поделился эмоциями Роман Архипов.

«Русскую Медиагруппу» и Краснодарский край объединяют давние и прочные дружеские отношения. Холдинг много раз организовывал на Кубани крупные музыкальные, культурные и социальные мероприятия как для массового зрителя, так и для военнослужащих в госпиталях и сотрудников силовых структур. Поддержка медиахолдингом инициатив краевого руководства по развитию территории представляет собой значимый шаг на пути укрепления культурного и социального партнерства.